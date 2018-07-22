АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Секреты Иеронима Босха: Рисующий ад художник контактировал с пришельцами и имел способности провидца
EUR 73.93 USD 63.49
Курс валют на 21.07.2018

IT-гиганты начали работу над совместным глобальным проектом

Корпорациями Microsoft, Google, Facebook и Twitter начата работа по внедрению совместного проекта, названного Data Transfer Project (DTP). Эта программа направленна на помощь пользователям при переносе личных данных между различными платформами, с одновременным контролем данных процессов.

Четыре IT-гиганта разработали проект для получения открытого исходного кода, позволяющего перемещать необходимую информацию по всему интернету. Компаниями разрабатывается единый способ обмена данными, для различных онлайн-сервисов. К примеру, пользователям для передачи файла с фото из Instagram в Google Photos или Flickr не потребуется загрузки массы подобных приложений. Новая система сможет обрабатывать задачи различного рода, а так же контакты и электронную почту.
IT-гиганты начали работу над совместным глобальным проектом


В пользование DTP еще не запущен, проект находится на стадии разработки. Участниками проекта планируется привлечение к нему большего числа интернет-компаний. Планируется расширить пользователям доступ к различным платформам. Каждым новым приложением будет увеличиваться объем данных, а количество возможностей по перемещению и обработке в Сети будет расти пропорционально.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 02:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты считают, что домашние роботы-пылесосы
IT-гиганты начали работу над совместным
Александр Усик одержал победу над Муратом
Ученые: Динозавры до сих пор могут жить в
Американцы из штата Мэн были шокированы внешним
В РФ продан первый кроссовер Volkswagen Touareg
В Google объявили дату анонса смартфонов Pixel 3
Ученые: Потоки нейтрино в Антарктиде указывают на
Sony представила PlayStation 4 Pro за 400 долларов
Названы цены на новое купе BMW M2 Competition
Британка согласна выпить неизвестную жидкость из
OnePlus готовит владельцам старых смартфонов
Ученые: Семена арбуза помогают улучшить
Компания Dr.Web имеет право требовать блокировки
Ученые из США запечатлели лазерный центр Млечного
Ученые нашли возможность лечения глаукомы
Эксперты создали уникальную технологию мгновенной
Кроссовер Nissan Murano в России в июле подорожал
Ученые научили искусственный интеллект различать
Ольга Бузова устроила зажигательные танцы с
Эксперт прогнозирует гибель WhatsApp и Google Maps
Появились слухи, что зарплату Дмитрия Тарасова
Ксения Бородина спела в машине новый хит Ольги
«Я плакала и не могла остановиться»: У Александры
Ксению Собчак в белых туфлях на крыше хейтеры
Гоша Куценко отпустил усы и стал похож на
Фигура Эвелины Бледанс в мини-шортах вызвала
В Тайване уфолог 3 минуты наблюдал за НЛО на фоне
NASA опубликовало в сетях новые снимки Титана без
Инженеры компании Hyundai работают над
Просмотреть все новости