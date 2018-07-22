IT-гиганты начали работу над совместным глобальным проектом

Четыре IT-гиганта разработали проект для получения открытого исходного кода, позволяющего перемещать необходимую информацию по всему интернету. Компаниями разрабатывается единый способ обмена данными, для различных онлайн-сервисов. К примеру, пользователям для передачи файла с фото из Instagram в Google Photos или Flickr не потребуется загрузки массы подобных приложений. Новая система сможет обрабатывать задачи различного рода, а так же контакты и электронную почту.В пользование DTP еще не запущен, проект находится на стадии разработки. Участниками проекта планируется привлечение к нему большего числа интернет-компаний. Планируется расширить пользователям доступ к различным платформам. Каждым новым приложением будет увеличиваться объем данных, а количество возможностей по перемещению и обработке в Сети будет расти пропорционально.