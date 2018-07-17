Киевский телеканал «Эспрессо» назвал Путина президентом Украины
Украинские журналисты ошибочно назвали Владимира Путина президентом Украины. Некоторые политологи иронично заявили, что это была оговорка по Фрейду.
Машинальная обмолвка случилась на канале «Эспрессо ТВ» в новостном Twitter-анонсе, который был посвящен встрече президентов США и РФ в Хельсинки.
Этот просчет был с возмущением встречен в украинском интернет-пространстве. Радикалы потребовали закрыть канал, который допускает «зрадоподобные» оговорки.
Это происшествие решила прокомментировать замглавы Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева. По словам эксперта, подобные оговорки редко бывают случайными.
В данном случае, есть смысл говорить о том, что на Украине все больше людей понимают несостоятельность собственного государства, и что эта страна способна существовать только в рамках более значительного гособразования. Поскольку именно так и существовала Украина большую часть своей истории, отмечает Макеева.