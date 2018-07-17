Киевский телеканал «Эспрессо» назвал Путина президентом Украины

Машинальная обмолвка случилась на канале «Эспрессо ТВ» в новостном Twitter-анонсе, который был посвящен встрече президентов США и РФ в Хельсинки.Этот просчет был с возмущением встречен в украинском интернет-пространстве. Радикалы потребовали закрыть канал, который допускает «зрадоподобные» оговорки.Это происшествие решила прокомментировать замглавы Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева. По словам эксперта, подобные оговорки редко бывают случайными.В данном случае, есть смысл говорить о том, что на Украине все больше людей понимают несостоятельность собственного государства, и что эта страна способна существовать только в рамках более значительного гособразования. Поскольку именно так и существовала Украина большую часть своей истории, отмечает Макеева.