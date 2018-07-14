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НПО «Энергомаш» испытает новый метановый ракетный двигатель в конце 2019 года

Глава компании НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов рассказал о том, когда состоятся первые стендовые испытания опытного метанового двигателя для ракеты. По данным руководителя, тесты силовой установки намечены на конец следующего или на начало 2020 года.

НПО «Энергомаш» испытает новый метановый ракетный двигатель в конце 2019 года


Арбузов утверждает, что на данный момент инженеры готовят всю конструкторскую документацию. После этого проект перейдет на стадию стендовых испытаний, однако все будет зависеть от потока финансовых средств. Испытывать метановый РД будут на базе предприятия КБ химавтоматики в Воронеже.

Также глава НПО «Энергомаш» заявил, что подобная силовая установка могла бы пригодиться в многоразовых ракетных системах и даже в системе носителя «Союз-5». Если решение об их создании будет принято, то в качестве реактивного двигателя вполне подошел бы этот проект.

Стоит напомнить, что ранее Петр Левочкин, ведущий инженер НПО «Энергомаш», сообщал об огневых испытаниях новой силовой установки, работающей на основе жидкого кислорода и метана. По данным экспертов, метан является одним из самых перспективных видов топлива в ракетостроении.
 
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Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 11:00
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