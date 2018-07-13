АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Шаровая молния: Плазменный сгусток разумной энергии до сих пор остается загадкой для ученых
EUR 72.68 USD 62.21
Курс валют на 13.07.2018

Население России станет сокращаться уже в текущем году

Население Российской Федерации начнёт уменьшаться уже в текущем году. Такого рода проблема о себе дала знать еще в начале девяностых годов. На сегодняшний день одной из причин этого выступает сокращение миграции из украинского государства.

Население России станет сокращаться уже в текущем году


Российское население в текущем году впервые с 2009-го года начнет уменьшаться. В настоящее время всемирная миграция за первые 4 месяца смогла компенсировать около 47,1 процентов сократившегося количества российского населения. Если ситуация останется прежней, тогда с текущего года количество населения Российской Федерации будет уменьшаться. По словам российских специалистов, мигрантов стало меньше, в сравнении с людьми, которые покидают пределы российского государства. В свою очередь не радует сложившаяся миграционная обстановка между Украиной, а также Россией. Текущие показатели уменьшились до показателей восьмилетней давности.

В Российскую Федерацию в последние годы приезжает все больше людей не из соседнего государства, а из стран СНГ. Это связано с постепенным улучшением сложившейся ситуации на территории Донбасса.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество
Добавил: tantan61 Сегодня, 20:40
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ретривер покорил грустной песней жюри America’s
Сбербанк направил заявку для регистрации новых
Шура рассказал о совместной жизни с проституткой
Население России станет сокращаться уже в текущем
В Гудвуде покажут две спецверсии Ford Mustang
Беременную Леру Кудрявцеву бросили ради
В Гудвуд приедет "заряженный" кроссовер версии
В Российской Федерации неожиданно «взлетели»
В Пуэрто-Рико группа друзей заметила привидение
Бывшая девушка Тимати подверглась травле в Сети
Страх высоты пропал после курса лечения
Многотонный трактор - бульдозер встретит гостей
Эмберд Хёрд раскрыла свой новый роман
Побег кровавой пиявки из больничной палаты
Звезду «Реальных пацанов» затравили в сети из-за
Особенная дочь Ирины Хакамады отдыхает с
Ученые отредактировали гены макак для снижения
Еще одна участница «Дома-2» ждет ребенка, на этот
Эксперты назвали ТОП-10 марок сегмента SUV
Бенедикт Камбербэтч является самым красивым
Илья Яббаров обошел по рейтингам саму Александру
Прокуратура назвала причину красно-бурого дождя,
Голая Любовь Толкалина в пшенице поразила
Виктория Романец неприятно удивила подписчиков
Роскачество запретило называть продукт молоком, в
В России скоро откроется новая медицинская
В РФ открыт предзаказ на Range Rover SV Coupe
Вадим Казаченко официально развелся с супругой
РАКИБ показала «белый список» криптовалютных
Фанаты считают, что новую песню Ольги Бузовой
Просмотреть все новости