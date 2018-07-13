Население России станет сокращаться уже в текущем году

Российское население в текущем году впервые с 2009-го года начнет уменьшаться. В настоящее время всемирная миграция за первые 4 месяца смогла компенсировать около 47,1 процентов сократившегося количества российского населения. Если ситуация останется прежней, тогда с текущего года количество населения Российской Федерации будет уменьшаться. По словам российских специалистов, мигрантов стало меньше, в сравнении с людьми, которые покидают пределы российского государства. В свою очередь не радует сложившаяся миграционная обстановка между Украиной, а также Россией. Текущие показатели уменьшились до показателей восьмилетней давности.В Российскую Федерацию в последние годы приезжает все больше людей не из соседнего государства, а из стран СНГ. Это связано с постепенным улучшением сложившейся ситуации на территории Донбасса.