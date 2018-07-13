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Дарья Клюкина продавала свою одежду, чтобы прокормить бойфренда

Ранее победительница «Холостяка» Дарья Клюкина встречалась с Сергеем Науменко. Молодой человек накануне рассказал, как заботился и оберегал Дарью. Подруга Клюкиной решила рассказать правду, заявив, что парень не смог даже обеспечить свою возлюбленную.

Дарья Клюкина продавала свою одежду, чтобы прокормить бойфренда


Дарья Клюкина на шоу «Холостяк» смогла завоевать сердце Егора Крида. Но после телепроекта их отношения прекратились. Недавно бывший парень Дарьи поведал журналистам, как «под его крылом» замечательно жилось его невесте. Но подруга участницы шоу заявила, что Науменко захотел пропиариться и рассказал о том, чего на самом деле не было. Как оказалось, молодой человек даже не мог обеспечить Клюкину. Чтобы заплатить за квартиру и прокормить своего бойфренда, победительница «Холостяка» продавала свою одежду и личные вещи. Сергей также неоднократно занимал у девушки деньги.

Дарья Клюкина продавала свою одежду, чтобы прокормить бойфренда


В одно время паре приходилось жить у друзей, потому что снимать квартиру не было денег. Клюкина встречалась с Науменко еще до первого участия в телешоу «Холостяк», тогда девушка боролась за любовь российского актера Ильи Глинникова. После телепроекта пара снова воссоединилась, однако, в конце концов, они расстались.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 21:50
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