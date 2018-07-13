АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Шаровая молния: Плазменный сгусток разумной энергии до сих пор остается загадкой для ученых
EUR 72.68 USD 62.21
Курс валют на 13.07.2018

Беременную Леру Кудрявцеву бросили ради известного телеведущего

Часть команды телешоу «Секрет на миллион», ведущей которого является Лера Кудрявцева, перешла работать на канал «Россия 1».

Беременную Леру Кудрявцеву бросили ради известного телеведущего


В интервью Андрей Малахов поведал, как ему удалось выпустить популярные и успешные проекты, такие как «Прямой эфир» и «Привет, Андрей!». По словам телеведущего, в новом сезоне он займет руководящий пост. Малахов уверен, что успешная работа зависит от эффективной команды. Как оказалось, редакция телепрограммы пополнилась новыми сотрудниками. Среди них есть и те, кто бросили шоу «Секрет на миллион». Коллеги ставили беременную Кудрявцеву ради популярного телеведущего.

Беременную Леру Кудрявцеву бросили ради известного телеведущего


Андрей отметил, что на программе за качественный контент отвечает он сам. Ведущий подчеркнул, что прежде чем материал отнести к «эксклюзиву», он его тщательно изучает. Команда Малахова ищет сутками материал, который зацепит зрителя. По словам ведущего, обнародование результатов тестов ДНК в эфире телевизионного шоу – его замысел. Андрей поведал, что старается подбирать материал, который интересен ему самому.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 20:25
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ретривер покорил грустной песней жюри America’s
Сбербанк направил заявку для регистрации новых
Шура рассказал о совместной жизни с проституткой
Население России станет сокращаться уже в текущем
В Гудвуде покажут две спецверсии Ford Mustang
Беременную Леру Кудрявцеву бросили ради
В Гудвуд приедет "заряженный" кроссовер версии
В Российской Федерации неожиданно «взлетели»
В Пуэрто-Рико группа друзей заметила привидение
Бывшая девушка Тимати подверглась травле в Сети
Страх высоты пропал после курса лечения
Многотонный трактор - бульдозер встретит гостей
Эмберд Хёрд раскрыла свой новый роман
Побег кровавой пиявки из больничной палаты
Звезду «Реальных пацанов» затравили в сети из-за
Особенная дочь Ирины Хакамады отдыхает с
Ученые отредактировали гены макак для снижения
Еще одна участница «Дома-2» ждет ребенка, на этот
Эксперты назвали ТОП-10 марок сегмента SUV
Бенедикт Камбербэтч является самым красивым
Илья Яббаров обошел по рейтингам саму Александру
Прокуратура назвала причину красно-бурого дождя,
Голая Любовь Толкалина в пшенице поразила
Виктория Романец неприятно удивила подписчиков
Роскачество запретило называть продукт молоком, в
В России скоро откроется новая медицинская
В РФ открыт предзаказ на Range Rover SV Coupe
Вадим Казаченко официально развелся с супругой
РАКИБ показала «белый список» криптовалютных
Фанаты считают, что новую песню Ольги Бузовой
Просмотреть все новости