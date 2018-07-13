Беременную Леру Кудрявцеву бросили ради известного телеведущего
Часть команды телешоу «Секрет на миллион», ведущей которого является Лера Кудрявцева, перешла работать на канал «Россия 1».
В интервью Андрей Малахов поведал, как ему удалось выпустить популярные и успешные проекты, такие как «Прямой эфир» и «Привет, Андрей!». По словам телеведущего, в новом сезоне он займет руководящий пост. Малахов уверен, что успешная работа зависит от эффективной команды. Как оказалось, редакция телепрограммы пополнилась новыми сотрудниками. Среди них есть и те, кто бросили шоу «Секрет на миллион». Коллеги ставили беременную Кудрявцеву ради популярного телеведущего.
Андрей отметил, что на программе за качественный контент отвечает он сам. Ведущий подчеркнул, что прежде чем материал отнести к «эксклюзиву», он его тщательно изучает. Команда Малахова ищет сутками материал, который зацепит зрителя. По словам ведущего, обнародование результатов тестов ДНК в эфире телевизионного шоу – его замысел. Андрей поведал, что старается подбирать материал, который интересен ему самому.