Беременную Леру Кудрявцеву бросили ради известного телеведущего

В интервью Андрей Малахов поведал, как ему удалось выпустить популярные и успешные проекты, такие как «Прямой эфир» и «Привет, Андрей!». По словам телеведущего, в новом сезоне он займет руководящий пост. Малахов уверен, что успешная работа зависит от эффективной команды. Как оказалось, редакция телепрограммы пополнилась новыми сотрудниками. Среди них есть и те, кто бросили шоу «Секрет на миллион». Коллеги ставили беременную Кудрявцеву ради популярного телеведущего.Андрей отметил, что на программе за качественный контент отвечает он сам. Ведущий подчеркнул, что прежде чем материал отнести к «эксклюзиву», он его тщательно изучает. Команда Малахова ищет сутками материал, который зацепит зрителя. По словам ведущего, обнародование результатов тестов ДНК в эфире телевизионного шоу – его замысел. Андрей поведал, что старается подбирать материал, который интересен ему самому.