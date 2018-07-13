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РАКИБ показала «белый список» криптовалютных компаний

РАКИБ утвердила свой список надежных майнеров криптовалют России. Теперь каждый желающий купить токены может проверить благонадежность компании в их "белом реестре" и не потерять при этом деньги.

Российские мошенники "заработали" более 270 млн рублей, обманывая людей - и это только в области майнинга криптовалют, обещая высокие проценты. Для того, чтобы предотвратить дальнейший рост такого вида преступлений - эксперты определили список реальных доверенных фирм, занимающихся майнингом в ICO.

РАКИБ показала «белый список» криптовалютных компаний


РАКИБ (Российская ассоциация криптовалют и блокчейна) считает, что теперь снизится риск мошенничества при создании бизнеса в области продвижения бизнеса ICO. Для того, чтобы определить мошеннические компании, эта организация отслеживала проекты по первичному размещению токенов. В результате, в их список попали только те, что подтвердили свою репутацию: имели все документы и сертификаты; не находились под судом;не имели задолженности по долгам.
 
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Экономика
Добавил: Valeriy Сегодня, 18:08
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