РАКИБ показала «белый список» криптовалютных компаний

Российские мошенники "заработали" более 270 млн рублей, обманывая людей - и это только в области майнинга криптовалют, обещая высокие проценты. Для того, чтобы предотвратить дальнейший рост такого вида преступлений - эксперты определили список реальных доверенных фирм, занимающихся майнингом в ICO.РАКИБ (Российская ассоциация криптовалют и блокчейна) считает, что теперь снизится риск мошенничества при создании бизнеса в области продвижения бизнеса ICO. Для того, чтобы определить мошеннические компании, эта организация отслеживала проекты по первичному размещению токенов. В результате, в их список попали только те, что подтвердили свою репутацию: имели все документы и сертификаты; не находились под судом;не имели задолженности по долгам.