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Голая Любовь Толкалина в пшенице поразила подписчиков

Известная актриса Любовь Толкалина предстала перед подписчиками в обнажённом виде. Накануне в Instagram появился снимок, на котором запечатлена актриса, позирующая спиной в поле.

Голая Любовь Толкалина в пшенице поразила подписчиков


На опубликованном снимке Любовь Толкалина позирует обнажённой, повернувшись в кадр спиной, с одной стороны актрису окружает пшеница, а с другой стороны ромашки. В описании к данному снимку актриса написала, что фотографировались они голышом, потому что в пшенице иначе нельзя, но выкладывать в сеть фотографию актриса решила только со спины.

За короткое время данная публикация Любови Толкалиной собрала большое количество лайков. В комментариях под фотографией подписчики актрисы оставили множество различных отзывов, одним снимок звезды понравился, но нашлись и те, которые оставили негативные надписи. За короткое время снимок набрал много лайков.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 18:45
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