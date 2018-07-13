Голая Любовь Толкалина в пшенице поразила подписчиков

Публикация от Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba) 13 Июл 2018 в 1:47 PDT

На опубликованном снимке Любовь Толкалина позирует обнажённой, повернувшись в кадр спиной, с одной стороны актрису окружает пшеница, а с другой стороны ромашки. В описании к данному снимку актриса написала, что фотографировались они голышом, потому что в пшенице иначе нельзя, но выкладывать в сеть фотографию актриса решила только со спины.За короткое время данная публикация Любови Толкалиной собрала большое количество лайков. В комментариях под фотографией подписчики актрисы оставили множество различных отзывов, одним снимок звезды понравился, но нашлись и те, которые оставили негативные надписи. За короткое время снимок набрал много лайков.