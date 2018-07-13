Обновленный кроссовер Honda HR-V заметили на тестах

Шпионские снимки показал портал Motor1. Авто запечатлели на территории юга Европы. Из этого следует, что японцы приступили к тестированию старосветской версии авто. Согласно ожиданиям, в ЕС до конца года стартуют продажи новой версии. Судя по снимкам шпионов, вариация Honda HR-V для ЕС почти такая же, как в случае глобальной вариации кроссовера. В свою очередь прототип на тестах одет был в минимальный камуфляж, который закрывал бамперы, радиатор, оптику. По всей видимости эти элементы авто будут несколько видоизменены. При этом задние фонари авто получат хромированную окантовку.Пока держится в секрете техническая составляющая обновленной европейской версии Honda HR-V. Авто лишилось дизельного двигателя 1.6. вместо него установят гибридную установку на базе бензинового полуторалитрового мотора. Он будет работать в паре с небольшим электромотором и 7-АКПП. Автомобиль могут оснастить турбодвигателем 1.5 на 130 л.с. с АКПП либо МКПП.