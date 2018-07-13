Поклонники раскритиковали похудевшего Стаса Костюшкина на новом снимке
Стас Костюшкин на своей странице в Instagram опубликовал новую фотографию, однако вместо комплиментов певец получил только критические комментарии. Поклонники считают, что Стас Костюшкин не бережёт себя и очень сильно похудел.
На опубликованном снимке Стас Костюшкин запечатлён после тренировки. Певец позирует перед камерой в облегающих брюках и в мокрой футболке. В описании к данной фотографии Стас Костюшкин отметил, что он только что пришёл с пробежки со своим тренером, с которым они вместе бегали по полям.
Комментарии поклонников в адрес Стаса Костюшкина оказались не однозначными. На опубликованном снимке певец показался фанатам сильно похудевшим, в связи с этим они написали, что ему не стоит так сильно истязать свой организм. Также некоторым показалось, что на фотографии у певца опухшее лицо и об этом ему надо побеспокоиться, чтобы не демонстрировать себя перед подписчиками в таком виде.