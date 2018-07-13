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Суд Казани наказал МВД на 50 тысяч рублей за смерть мужчины после пыток

Казанский суд обязал МВД выплатить компенсацию за моральный вред в размере 50 тысяч рублей брату мужчины, погибшего от пыток правоохранителей.

Суд Казани наказал МВД на 50 тысяч рублей за смерть мужчины после пыток


Более 6 лет назад замдиректора местного железнодорожного техникума привезли в полицейское отделение «Юдино». Поводом послужило его шумное и нетрезвое поведение в кафе. До утра мужчина пробыл в камере для админнарушителей. Но и там, по словам полицейских, он так шумел, что им, чтобы утихомирить задержанного, потребовалось его связать. Сообщается, что пятеро служащих, зайдя в камеру и предварительно избив дебошира, позже ремнем и веревками связали его в позу «ласточка». В таком положении человек через 13 минут умер.

Как на суде объяснял адвокат, в таком положении растягиваются связки суставов конечностей, производится давление на позвоночник, что причиняет сильные физические боли. Такой вид «наказания», не оставляющий после себя видимых следов, распространен в отечественных полицейских отделениях.

Между смертью задержанного и открытием уголовного производства против виновных прошло 8 месяцев. И до последнего заседания суда дело прекращалось трижды.

В конце концов райсуд Казани обязал МВД выплатить пострадавшей стороне 10 000 рублей морального вреда. После апелляции Верховный суд Республики увеличил эту цифру в 10 раз.
 
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Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 09:45
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