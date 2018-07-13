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Xiaomi представила смартфон Mi 8 Explorer Edition

Китайская корпорация Xiaomi представила смартфон Mi 8 Explorer Edition. По данным производителя, аппарат будет предлагаться в нескольких модификациях.

Xiaomi представила смартфон Mi 8 Explorer Edition


В базе данных регулятора TENAA было указано, что Mi 8 Explorer Edition получил версии с 4,6 и 8 Гб оперативной памяти. Что касается ПЗУ, то здесь будет доступно 64, 128 или 256 Гб свободного пространства.

Также Mi 8 Explorer Edition оснащен 6,21-дюймовым экраном с разрешением 2248×1080 пикселей. В качестве аппаратной основы выступает процессор Snapdragon 845.Еще отмечается наличие батареи на 3 тысячи мАч и двойной тыльной камеры.

Главной особенностью новой версии стало внедрение 3D-сканера лица и дактилоскопического сенсора прямо под экран.

Стоимость конфигурации 8/128 Гб составит 579 долларов. Цена остальных моделей пока не раскрывается.
 
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 08:45
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