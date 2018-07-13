Хакеры взломали систему безопасности аэропорта решив продать его за 10 долларов

Злоумышленникам удалось получить полные права на доступ к системе управления аэропортом, по этой причине операторы не только потеряли доступ и управление документацией, но так же была парализована система безопасности и автоматизация зданий по всей территории воздушной гавани. Ранее доступ к учетным записям по удаленному управлению имели только руководители компании и лица, ответственные за определенный отдел.Как отметили представители McAfee, в будущем придется отказаться от управления системой аэропортов за пределами локальной сети. Проблему решили через несколько минут, после публикации в Сети сведений о начале продаж воздушной гавани. Личности злоумышленников не идентифицированы. Не исключаетя их нахождение за территорией США.McAfee также сообщает про полные изменения в системе безопасности серверов данных. Получить доступ к ним теперь можно только через проверку профильными отделами.