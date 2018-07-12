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Владислав Радимов считает, что ЧМ-2018 не заслуживает финала Франция — Хорватия

Экс-полузащитник сборной России Владислав Радимов высказал свое мнение о финальном матче мирового первенства по футболу, в котором сразятся Франция и Хорватия.

Владислав Радимов считает, что ЧМ-2018 не заслуживает финала Франция — Хорватия

«Ну все, что угодно, но не такого финала заслуживал наш ЧМ. Ну какая Хорватия? Сдавайте билеты», – написал Радимов в своем Твиттере.

Специалист также объяснил, почему сборная Англии потерпела поражение в полуфинальном матче против сборной Хорватии.

«Англия, забив мяч и уйдя в оборону проиграл сама. Трусость в спорте убивает», – подчеркнул Радимов.

Полуфинальная встреча чемпионата мира-2018 между Хорватией и Англией состоялась 11 июля в Москве в «Лужниках» и завершилась победой хорватов со счетом 2:1.

В составе англичан голом отметился Киран Триппьер, Хорватия же ответила забитыми мячами Марио Манджукича и Ивана Перишича.

Напоминаем, что 15 июля сборная Хорватии в рамках финала ЧМ-2018 выйдет на поле против команды Франции, которая в полуфинальном матче обыграла бельгийцев (1:0).
 
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Общество / Спорт / Культура
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:26
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