Дмитрий Тарасов опроверг слухи о своем бедственном положении и рассказал, как счастлив со своей женой и ребенком
Бывший супруг Ольги Бузовой футболист Дмитрий Тарасов в небольшом интервью новостному порталу опроверг последние слухи о своей семье и похвастался рождением дочери.
В первую очередь Тарасов рассказал, что действительно у него есть невыплаченный кредит, но его финансовое положение вполне стабильно для его своевременного погашения.
Главным событием последних дней Дмитрий считает рождение дочери. Это счастье подарила ему третья супруга Анастасия Костенко.
В Сети давно ходят слухи о безработном Дмитрии Тарасове, и он признал, что действительно на данный момент находится в «свободном полете», но уже в ближайшие дни собирается подписать контракт с футбольным клубом.
Дмитрий не уточнял с каким именно ФК он намерен сотрудничать, но предполагается, что им станет все тот же «Локомотив», однако зарплата Тарасова будет намного меньше.
В первую очередь Тарасов рассказал, что действительно у него есть невыплаченный кредит, но его финансовое положение вполне стабильно для его своевременного погашения.
Главным событием последних дней Дмитрий считает рождение дочери. Это счастье подарила ему третья супруга Анастасия Костенко.
В Сети давно ходят слухи о безработном Дмитрии Тарасове, и он признал, что действительно на данный момент находится в «свободном полете», но уже в ближайшие дни собирается подписать контракт с футбольным клубом.
Дмитрий не уточнял с каким именно ФК он намерен сотрудничать, но предполагается, что им станет все тот же «Локомотив», однако зарплата Тарасова будет намного меньше.