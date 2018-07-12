Дмитрий Тарасов опроверг слухи о своем бедственном положении и рассказал, как счастлив со своей женой и ребенком

Публикация от SUPER (@super.ru) 11 Июл 2018 в 3:43 PDT

В первую очередь Тарасов рассказал, что действительно у него есть невыплаченный кредит, но его финансовое положение вполне стабильно для его своевременного погашения.Главным событием последних дней Дмитрий считает рождение дочери. Это счастье подарила ему третья супруга Анастасия Костенко.В Сети давно ходят слухи о безработном Дмитрии Тарасове, и он признал, что действительно на данный момент находится в «свободном полете», но уже в ближайшие дни собирается подписать контракт с футбольным клубом.Дмитрий не уточнял с каким именно ФК он намерен сотрудничать, но предполагается, что им станет все тот же «Локомотив», однако зарплата Тарасова будет намного меньше.