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Дмитрий Тарасов опроверг слухи о своем бедственном положении и рассказал, как счастлив со своей женой и ребенком

Бывший супруг Ольги Бузовой футболист Дмитрий Тарасов в небольшом интервью новостному порталу опроверг последние слухи о своей семье и похвастался рождением дочери.

В первую очередь Тарасов рассказал, что действительно у него есть невыплаченный кредит, но его финансовое положение вполне стабильно для его своевременного погашения.

Дмитрий Тарасов опроверг слухи о своем бедственном положении и рассказал, как счастлив со своей женой и ребенком

Главным событием последних дней Дмитрий считает рождение дочери. Это счастье подарила ему третья супруга Анастасия Костенко.

В Сети давно ходят слухи о безработном Дмитрии Тарасове, и он признал, что действительно на данный момент находится в «свободном полете», но уже в ближайшие дни собирается подписать контракт с футбольным клубом.

Дмитрий Тарасов опроверг слухи о своем бедственном положении и рассказал, как счастлив со своей женой и ребенком

Дмитрий не уточнял с каким именно ФК он намерен сотрудничать, но предполагается, что им станет все тот же «Локомотив», однако зарплата Тарасова будет намного меньше.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:25
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