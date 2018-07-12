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Фото Жаклин Сапперт появится на страницах издания Cosmopolitan Kazakhstan

Сьемки для июльского номера издания Cosmopolitan Kazakhstan в Москве провела известная австрийская модель Жаклин Сапперт.

Фото Жаклин Сапперт появится на страницах издания Cosmopolitan Kazakhstan


Фотоссесия состоялись комплексе «Лисья нора», расположенного в Подмосковье на берегу красивого озера. По словам Жаклин Сапперт, она с большим трепетом относится к России. Поэтому знаменитая модель с удовольствием приняла приглашение издания на фотосессию. Жаклин перед съемкой прогулялась по Москве, побывала на Красной площади и зашла в кафе. Девушка рассказала, что она в следующий раз приедет в столицу уже как турист, так как такой огромный город надо изучать. Сапперт заметила, что она очень мало знает о России. Модель знает Достоевского, читала произведения Чехова и Толстого и слушает русскую музыку.

Фото Жаклин Сапперт появится на страницах издания Cosmopolitan Kazakhstan


В комплексе «Лисья нора» есть все необходимое для спорта, релаксации, восстановления сил и комфортного отдыха. При этом в СПА-клубе многообразный выбор процедур.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 08:45
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