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Israel Aerospace Industries в декабре запустит первый лунный аппарат

Представители Israel Aerospace Industries сообщили о том, что в декабре должен состояться запуск первого лунного аппарата организации. Известно, что модуль прилунится 13 февраля следующего года, а в космос его доставит ракета-носитель Falcon 9. Отмечается, что целью проекта является изучение магнитосферы Земли, а также установка флага Израиля на поверхности Луны.

Israel Aerospace Industries в декабре запустит первый лунный аппарат


Данный проект предложили три ученых из Израиля - Ярив Баш, Кфир Дамари и Йонатан Уайнтрауб. Они решили поучаствовать в конкурсе Google Lunar XPrize и основали стартап SpaceIL, который поддержали представители Israel Aerospace Industries (IAI) .

В свою очередь глава IAI Йосси Вайсс сказал, что изучение ближнего космоса перспективно хотя бы по причине поиска новых ресурсов, которые человек истощает на Земле. Он считает, что разработка SpaceIL даст начало полноценной космической программе Израиля.

По словам разработчиков проекта, после прилунения аппарат передаст специалистам IAI важные данные о спутнике Земли.
 
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Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 00:00
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