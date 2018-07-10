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Пользователи Сети обвинили Ольгу Рапунцель в безразличии к собственной дочери

Участница телепроекта «Дом-2» Ольга Рапунцель за те 3 года, что она находится в периметре, давно привыкла к критике и научилась на нее не реагировать. Однако во многих случаях она сама провоцирует зрителей и вызывает у них недовольство.

Так, к примеру, на днях девушка дала откровенное интервью, в котором призналась, что занимается со своим мужем «волшебством» так, что будит свою трехмесячную дочь и та начинает плакать. После чего ее и Дмитрия Дмитренко назвали «извращенцами».

Пользователи Сети обвинили Ольгу Рапунцель в безразличии к собственной дочери

Возмущение у пользователей Сети вызвало и одно из последних фото, которое Оля опубликовала у себя в микроблоге. На нем молодая мамочка позирует около своей малышки, которая смирно лежит в специальной люльке.

В подписи к снимку Рапунцель рассказала о том, как эта люлька спасает их с Димой во время сна, а также показала, где можно приобрести такую же. Однако подписчики практически не обратили внимания на то, что пыталась прорекламировать девушка.

Пользователи Сети обвинили Ольгу Рапунцель в безразличии к собственной дочери

Куда больший интерес у них вызвал внешний вид самой девочки. Изучая снимок, фанаты заметили, что у нее полный памперс и сделали вывод, что Оле абсолютно плевать на своего ребенка.

В комментариях они стали обвинять ее в безответственности, в отсутствии материнского инстинкта и даже нелюбви к дочери.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 18:50
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