Робота-трансформер может оценить и преодолеть любые узкие проемы

Конструкция его разработана с возможностями уникально сложенного трансформера, который способен придать своей форме такие изменения и возможности, которые позволяют ему самостоятельно оценивать окружающие обстоятельств и выбирать, что ему необходимо использовать для перемещения - винты или колеса.Самостоятельно робот не способен выполнить какие-либо конкретные действия, ему просто дается возможность подстроиться под условия окружающей действительности и маневрировать. «Зовут» данный трансформер - Rising STAR, а уникальность его способностей заключается в возможности придания себе плоской формы, и проезжать сквозь пространство из самых низких проемов.Самостоятельно робот не выбирает метод своего передвижения, им управляет оператор на расстоянии. Инженеры продолжают совершенствовать свое изобретение, в ближайшее время трансформер будет работать частично автономно.