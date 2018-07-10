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Робота-трансформер может оценить и преодолеть любые узкие проемы

Коллективом инженеров Израиля, под управлением Давида Заррука создана модель инновационного робота, способного проезжать не только через узкие проемы, но и успешно преодолевать препятствия различного характера.

Конструкция его разработана с возможностями уникально сложенного трансформера, который способен придать своей форме такие изменения и возможности, которые позволяют ему самостоятельно оценивать окружающие обстоятельств и выбирать, что ему необходимо использовать для перемещения - винты или колеса.
Робота-трансформер может оценить и преодолеть любые узкие проемы


Самостоятельно робот не способен выполнить какие-либо конкретные действия, ему просто дается возможность подстроиться под условия окружающей действительности и маневрировать. «Зовут» данный трансформер - Rising STAR, а уникальность его способностей заключается в возможности придания себе плоской формы, и проезжать сквозь пространство из самых низких проемов.

Самостоятельно робот не выбирает метод своего передвижения, им управляет оператор на расстоянии. Инженеры продолжают совершенствовать свое изобретение, в ближайшее время трансформер будет работать частично автономно.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 21:40
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