АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Встречи советских космонавтов с НЛО заставили ученых задуматься о существовании внеземной жизни
EUR 73.90 USD 63.12
Курс валют на 07.07.2018

Зубные пломбы с ртутью хотят запретить

Стоматологам сейчас все чаще рекомендуется не применять амальгамы слишком часто, ссылаясь на то, что пломбы с содержанием ртути могут нести опасность человеку.

Зубные пломбы с ртутью хотят запретить


Споры насчет вредности серебристых пломб не новы: уже лет 200 медики никак не сойдутся во мнении, опасны ли токсичный металл для лечения зубов. Более широкий круг поддерживал ту точку зрения, что амальгамная пломба практически безвредна: во-первых, процент ртути в ней ничтожен, а во-вторых – опасный химический элемент позже выпаривается в полость рта и в кровоток не попадает.

Но недавно появилась информация о том, что пломбу на основе амальгамы лучше не ставить детям до 15 лет и беременным или кормящим женщинам. В Великобритании такого правила придерживаются довольно давно.

Кроме того, специалисты рассказали о том, что подобные пломбы сильно увеличивают количество паров ртути, когда человек проходит процедуру МРТ на новейшем оборудовании.

По результатам многих исследований выходит, что пломба из амальгамы все же выделяет в полость рта ртутные пары. Но вот данных о вреде этих испарений для человека медицинская наука пока не имеет.

Когда на человека воздействует значительное количество паров ртути, у него могут быть кровотечение в легких, проблемы дыхания, тремор, изменчивое настроение.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 21:50
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Филипп Киркоров оказался в центре скандала после
В РФ 50 АЗС оштрафовали на 28 млн рублей за
Женщина умерла, надышавшись парами химии во время
Ученые разработали модель лазера для создания
Джереми Реннер присоединился к актерскому составу
Модель Деми Роуз порадовала любителей клубнички
Визажист раскрыла основные секреты
Зубные пломбы с ртутью хотят запретить
ГИБДД РФ упростит переход авто на газ
Поклонники раскритиковали Яну Кошкину за
Эксперт рассказала о перспективах российского
Обнаженный экстрасенс из Ростова не смог пройти
Ученые: Коричневые тона являются самыми древними
Невеста утешила Криштиану Роналду страстным
Памела Андерсон устроила скандал из-за
Робота-трансформер может оценить и преодолеть
Гоген Сонцев поделился фото с пожилой женой и
Самый невезучий мужчина в истории умер после
Невесту Джастина Бибера заподозрили в беременности
В КНР стартовало производство нового кроссовера
Пермский дальнобойщик чуть не стал добычей
Кейт Миддлтон показала архивный снимок своего
Впервые за 10 лет Нюша приняла решение сделать
В Рязанской области на неделю отказались от
По словам подруги, Полина Лобанова скончалась
Франция – Бельгия: известны стартовые составы на
Голливудскому актеру Бену Аффлеку придется
ВМФ РФ до конца 2018 года получит 19 боевых
Тимати прибыл в суд Перми из-за дела избиения DJ
Людмилу Максакову осудили фанаты за жизнь на
Просмотреть все новости