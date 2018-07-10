Зубные пломбы с ртутью хотят запретить

Споры насчет вредности серебристых пломб не новы: уже лет 200 медики никак не сойдутся во мнении, опасны ли токсичный металл для лечения зубов. Более широкий круг поддерживал ту точку зрения, что амальгамная пломба практически безвредна: во-первых, процент ртути в ней ничтожен, а во-вторых – опасный химический элемент позже выпаривается в полость рта и в кровоток не попадает.Но недавно появилась информация о том, что пломбу на основе амальгамы лучше не ставить детям до 15 лет и беременным или кормящим женщинам. В Великобритании такого правила придерживаются довольно давно.Кроме того, специалисты рассказали о том, что подобные пломбы сильно увеличивают количество паров ртути, когда человек проходит процедуру МРТ на новейшем оборудовании.По результатам многих исследований выходит, что пломба из амальгамы все же выделяет в полость рта ртутные пары. Но вот данных о вреде этих испарений для человека медицинская наука пока не имеет.Когда на человека воздействует значительное количество паров ртути, у него могут быть кровотечение в легких, проблемы дыхания, тремор, изменчивое настроение.