Памела Андерсон устроила скандал из-за вегетарианской еды в пластиковой посуде

Актриса Памела Андерсон является активисткой по правам животных, на днях с ней произошла абсурдная ситуация, о которой она рассказала. Дело в том, что звезде подали вегетарианскую пищу в пластиковом контейнере. Данный инцидент стал поводом для истерики, так как Памела Андерсон считает, что люди давно должны прекратить использовать пластик, по её мнению, это просто необходимо, чтобы спасти от массового загрязнения планету.После случившегося, в своём микроблоге в Twitter Памела Андерсон призвала своих подписчиков и других людей к тому, чтобы они прекратили использовать пластиковые предметы. Особенно звезда настроена против одноразовой пластиковой посуды. По словам Памелы Андерсон, люди должны использовать то, что у них есть, а не потреблять пластик в большом количестве, тогда человечество сможет спасти Землю от катастрофы.