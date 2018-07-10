Гоген Сонцев поделился фото с пожилой женой и грудным ребенком

Не раз эпатажный артист признавался публике, что желал бы завести со своей Екатериной ребенка. То ли мечта артиста осуществилась, то ли он просто ее так визуализирует, но Гоген обнародовал семейный снимок в детском магазине. Счастливые лица "молодых родителей" и малыш в коляске, правда, не совсем младенческого возраста. В подписи к фото Солнцев подчеркнул, что Катюша сделала ему невероятный подарок и призвал просто порадоваться за них, обещав в скором будущем рассказать поклонникам их секрет. Так Гоген намекал на скорый выпуск «Пусть говорят» с Андреем Малаховым.Подписчики, не заставив себя долго упрашивать, стали гадать, откуда на фото взялся ребенок. Фанаты высказывали предположения и о суррогатном материнстве, и о кукле в коляске, и о Катюшином правнуке. Были и те, кто доказывал чудеса медицины и способность деторождения на пенсии. Большинство комментариев были все же негативного характера.