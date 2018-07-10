Самый невезучий мужчина в истории умер после пережитого извержения Везувия в Помпеях

Пока эксперты считают, что он пытался убежать, заметив пирокластический поток, но оказался недостаточно проворным, а потом каменный 300- килограммовый блок лишил тело головы. Еще один кусок метрового мрамора свалился на итальянца после выхода из укрытия.Некоторые ученые не поддерживают гипотезу о камнях, считая причиной гибели выжившего свидетеля событий удушье. Мужчина дожил до 35 лет и имел костную инфекцию, помешавшую ему спастись.