Черно-белые полоски зебр не защищают от перегрева тела

Ранее биологи долгое время гадали о природном значении черно-белых полосок у зебр. Некоторые полагали, что они защищают от насекомых, другие указывали на связь между жаркими регионами и количеством полосок. Однако долгое время считалось, что полоски позволяют зебрам охлаждать свое тело путем конвекции воздуха.Специалисты шведского Лундского университета решили провести эксперимент. Для этого они наполнили металлические бочки водой, а затем накрыли их шкурами зверей разного окраса: от абсолютно черного до белого цвета. По словам профессора Сюзанн Окессон, их эксперимент подтвердил, что черно-белый окрас не имеет преимущества в плане терморегуляции.В конце опыта выяснилось, что сильнее всего нагрелись бочки, накрытые черными шкурами, самая холодная вода находилась в бочках, обернутых в белые шкуры. Однако примерно одинаково нагрелись бочки, обернутые в черно-белые и серые шкуры.