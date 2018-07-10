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Черно-белые полоски зебр не защищают от перегрева тела

Шведские ученые опровергли теорию о том, что черно-белая окраска зебр необходима для терморегуляции тела. Результаты экспериментов со шкурами зебр, лошадей и крупного рогатого скота показали, что черно-белая и серая с оттенками белизны окраски снижают температуру примерно одинаково.

Ранее биологи долгое время гадали о природном значении черно-белых полосок у зебр. Некоторые полагали, что они защищают от насекомых, другие указывали на связь между жаркими регионами и количеством полосок. Однако долгое время считалось, что полоски позволяют зебрам охлаждать свое тело путем конвекции воздуха.

Черно-белые полоски зебр не защищают от перегрева тела


Специалисты шведского Лундского университета решили провести эксперимент. Для этого они наполнили металлические бочки водой, а затем накрыли их шкурами зверей разного окраса: от абсолютно черного до белого цвета. По словам профессора Сюзанн Окессон, их эксперимент подтвердил, что черно-белый окрас не имеет преимущества в плане терморегуляции.

В конце опыта выяснилось, что сильнее всего нагрелись бочки, накрытые черными шкурами, самая холодная вода находилась в бочках, обернутых в белые шкуры. Однако примерно одинаково нагрелись бочки, обернутые в черно-белые и серые шкуры.
 
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Наука
Добавил: Tatiana Сегодня, 19:15
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