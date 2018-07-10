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Беременная Анастасия Шубская на каблуках и в обтягивающем платье зажгла на вечеринке с Ольгой Бузовой

Несколько дней назад знаменитые супруги Александр Овечкин и Анастасия Шубская устроили шикарную вечеринку в одном из караоке-клубов столицы для своих самых близких друзей в честь годовщины свадьбы, а также Кубка Стэнли, который недавно выиграл хоккеист.

Причем несмотря на последние сроки беременности супруга российского спортсмена и дочь известной актрисы Веры Глагольевой не стала пренебрегать туфлями на высоком каблуке и обтягивающим платьем с глубоким вырезом декольте, в которых танцевала вместе с мужем и гостями весь вечер.

Беременная Анастасия Шубская на каблуках и в обтягивающем платье зажгла на вечеринке с Ольгой Бузовой

Стоит отметить, что в число самых близких друзей вошли такие звезды российского шоу-бизнеса как: Анастасия Винокур, Виктория Короткова, Тимати, Артем Юнусов и Ольга Бузова. Последняя из них в своем микроблоге опубликовала совместное с супругами фото, которое собрало множество отметок «Нравится», а также комментариев.

«Настя — красавица, каких поискать», «Овечкину повезло, у него жена настоящее сокровище», «Шубская всегда очень достойно выглядит, и вообще они с Александром прекрасная пара», - писали они.

Напомним, что рожать Анастасии уже совсем скоро, однако она до сих пор не сообщила, где именно она собралась это делать. Некоторые ее фанаты уверены, что девушка родит первенца в России, однако большинство уверено, что роды все-таки пройдут за границей.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 11:33
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