Беременная Анастасия Шубская на каблуках и в обтягивающем платье зажгла на вечеринке с Ольгой Бузовой

«Настя — красавица, каких поискать», «Овечкину повезло, у него жена настоящее сокровище», «Шубская всегда очень достойно выглядит, и вообще они с Александром прекрасная пара», - писали они.

Причем несмотря на последние сроки беременности супруга российского спортсмена и дочь известной актрисы Веры Глагольевой не стала пренебрегать туфлями на высоком каблуке и обтягивающим платьем с глубоким вырезом декольте, в которых танцевала вместе с мужем и гостями весь вечер.Стоит отметить, что в число самых близких друзей вошли такие звезды российского шоу-бизнеса как: Анастасия Винокур, Виктория Короткова, Тимати, Артем Юнусов и Ольга Бузова. Последняя из них в своем микроблоге опубликовала совместное с супругами фото, которое собрало множество отметок «Нравится», а также комментариев.Напомним, что рожать Анастасии уже совсем скоро, однако она до сих пор не сообщила, где именно она собралась это делать. Некоторые ее фанаты уверены, что девушка родит первенца в России, однако большинство уверено, что роды все-таки пройдут за границей.