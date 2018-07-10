Ученые: Новый вид динозавров имел 10-метровую длину и жил на планете 250 миллионов лет назад

Животные были названы “огромными первыми” после исследования их позвонка и лопаток. Раньше специалисты не сталкивались с такими представителями древней фауны, весящими 10 тонн. Эти ящеры были гигантами среди своих сородичей и тоже исчезли с лица земли.Также ученых заинтересовали полые позвонки особей, помогающие им увеличить массу тела. До этого открытия все считали, что гигантизм появился 180 млн лет назад, но сейчас данная теория была опровергнута.