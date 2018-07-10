Ученые: Новый вид динозавров имел 10-метровую длину и жил на планете 250 миллионов лет назад
Аргентинские специалисты нашли останки нового вида динозавров. Эти особи имели 10-метровую длину и жили на планете 250 млн лет назад.
Животные были названы “огромными первыми” после исследования их позвонка и лопаток. Раньше специалисты не сталкивались с такими представителями древней фауны, весящими 10 тонн. Эти ящеры были гигантами среди своих сородичей и тоже исчезли с лица земли.
Также ученых заинтересовали полые позвонки особей, помогающие им увеличить массу тела. До этого открытия все считали, что гигантизм появился 180 млн лет назад, но сейчас данная теория была опровергнута.