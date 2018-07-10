Еще один топовый клуб из Англии включился в борьбу за Александра Головина

Как сообщают зарубежные СМИ, британцы хотят сделать предложение армейцам по трансферу российского полузащитника.Надо напомнить, что в качестве вариантов продолжения карьеры молодой восходящей звезды из России также назывались итальянский «Ювентус» и английский «Челси». Бывший тренер российской сборной Валерий Газзаев ранее говорил, что командой «Челси» уже подписан предварительный контракт с Александром.Головин в ЦСКА находится с конца 2012 года.