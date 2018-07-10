Еще один топовый клуб из Англии включился в борьбу за Александра Головина
Английский «Арсенал» из Лондона может включиться в борьбу за нашего футболиста Александра Головина.
Как сообщают зарубежные СМИ, британцы хотят сделать предложение армейцам по трансферу российского полузащитника.
Надо напомнить, что в качестве вариантов продолжения карьеры молодой восходящей звезды из России также назывались итальянский «Ювентус» и английский «Челси». Бывший тренер российской сборной Валерий Газзаев ранее говорил, что командой «Челси» уже подписан предварительный контракт с Александром.
Головин в ЦСКА находится с конца 2012 года.
Как сообщают зарубежные СМИ, британцы хотят сделать предложение армейцам по трансферу российского полузащитника.
Надо напомнить, что в качестве вариантов продолжения карьеры молодой восходящей звезды из России также назывались итальянский «Ювентус» и английский «Челси». Бывший тренер российской сборной Валерий Газзаев ранее говорил, что командой «Челси» уже подписан предварительный контракт с Александром.
Головин в ЦСКА находится с конца 2012 года.
Спорт
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:38