АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Встречи советских космонавтов с НЛО заставили ученых задуматься о существовании внеземной жизни
EUR 73.90 USD 63.12
Курс валют на 07.07.2018

Похищенный пришельцами британец рассказал журналистам об их истинном облике

Похищенный пришельцами британец рассказал журналистам об их истинном облике. Инцидент произошел в графстве Суррей, когда он ехал на машине в гости к матери.

Внезапно перед глазами человека появился огромный НЛО, после чего его ослепил яркий луч света. Он потерял сознание и очнулся в окружении астральных проекций, от которых веял могильный холод. Гуманоиды напоминали призраков, не имея ничего общего с привычным описанием существ, а также могли быстро просканировать тело и разум.

Похищенный пришельцами британец рассказал журналистам об их истинном облике


Внеземные создания имеют ужасный взгляд, способный убить человека, а также давно живут на Земле, не афишируя свое присутствие. Ученые негативно отнеслись к откровениям британца, однако исследователи не сомневаются, что его слова являются правдой. Человечество не знает, как выглядят пришельцы, которые смотрят на него, как на муравьев.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
В мире
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:45
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Австралийский исследователь снял на видео
В Nissan признались о фальсификации данных про
Лолита поблагодарила адвоката Жорина за
Ученые: Медицинские ошибки возникают из-за
Хейтеры раскритиковали Ольгу Орлову за распитие
Ученые: Новый вид динозавров имел 10-метровую
Бывшая возлюбленная Игоря Акинфеева Валерия
Из-за измены Ильи Яббарова у беременной Алены
Одинаковые вещие сны всю жизнь преследуют брата и
Похищенный пришельцами британец рассказал
Беременная Анастасия Шубская на каблуках и в
Российские регионы жалуются на ненужные стадионы,
Ольге Орловой снова пришлось смотреть на голого
Памела Андерсон прилетела поддержать Францию в
Новости «Дома-2»: Появились слухи что Литвинов и
«А папа знает?»: Младшая дочь Ксении Бородиной
Ученые: Новый вид ос-убийц откладывает яйца в
Ученые: Вейпы пользуются популярностью у людей
Поклонники назвали домашнего питомца Светланы
Ксения Шойгу в эфире «Радио России» рассказала о
Опрос: Проигрыш сборной России не снизил интерес
Сати Казанова рассказала поклонникам о сохранении
Бывший президент ФК «Спартак» усомнился в
Елена Темникова решила срочно худеть из-за
Венсан Кассель решил связать себя узами брака с
Полина Гагарина шокировала поклонников
Еще один топовый клуб из Англии включился в
Хейтеры удивляются метаморфозам с ногами Ксении
Валерия Фрост, после расставания с Захаром
Ольга Дроздова долгое время не могла иметь детей
Просмотреть все новости