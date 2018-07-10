Похищенный пришельцами британец рассказал журналистам об их истинном облике

Внезапно перед глазами человека появился огромный НЛО, после чего его ослепил яркий луч света. Он потерял сознание и очнулся в окружении астральных проекций, от которых веял могильный холод. Гуманоиды напоминали призраков, не имея ничего общего с привычным описанием существ, а также могли быстро просканировать тело и разум.Внеземные создания имеют ужасный взгляд, способный убить человека, а также давно живут на Земле, не афишируя свое присутствие. Ученые негативно отнеслись к откровениям британца, однако исследователи не сомневаются, что его слова являются правдой. Человечество не знает, как выглядят пришельцы, которые смотрят на него, как на муравьев.