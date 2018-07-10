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Полина Гагарина шокировала поклонников отсутствием талии на фото в Instagram

Певица всегда восхищала поклонников своей изящной фигурой, показывая новые фото в Instagram. Сейчас Полина Гагарина шокировала их отсутствием талии, получив много негативных комментариев в свой адрес.

После просмотр сюжета подписчики не сомневались, что исполнительница корректировала снимки с помощью редактора, потому что она сделала селфи в ванной комнате, показав все свои недостатки. Ошеломленные фанаты стали рассматривать плоские формы Полины Гагариной, не заметив привычных округлостей бедер на фоне маленькой груди.

Полина Гагарина шокировала поклонников отсутствием талии на фото в Instagram


Многие пользователи сетей отметили, что такой кошмар даже не стоило показывать людям, потому что звезда после похудения потеряла индивидуальность и женственные формы. Некоторые лица посоветовали артистке позировать перед камерами в платье, так как уже устали от созерцания ее прелестей в бикини.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 09:40
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