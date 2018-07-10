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Microsoft готовит дешевый планшет Surface

В сети Интернет появились данные о том, что компания Microsoft готовит к выходу бюджетный планшетный компьютер Microsoft Surface с ценником в 400 долларов. Аппарат может быть представлен уже в эту пятницу.

Microsoft готовит дешевый планшет Surface


Согласно слухам, бюджетный планшет Microsoft Surface должен обзавестись 10,1-дюймовым экраном с разрешением картинки 1800 х 1200 пикселей и процессором CPU Pentium Silver N5000 Gemini Lake. Что касается объема памяти, то объем ОЗУ составит 4-8 гигабайт, а на встроенном SSD-модуле окажется 64-128 гигабайт свободного пространства. Также отмечается, что новинки не получат активной системы охлаждения.

Стоимость самой начальной модели Microsoft Surface составит 400 долларов, а за более мощную версию придется доплатить еще 430 долларов. Тоже самое касается и чехла с мышкой, поскольку их нужно будет покупать отдельно.
 
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 07:45
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