15-летний седан Audi RS6 на онлайн-аукционе продали за 36 000 долларов

Пробег этого Audi RS6 достигает 30 577 км. Над ним трудились конструкторы действующего тюнинг-ателье MTM. Продавец в объявлении указывает, что авто попало в руки инженеров MTM, значительно преобразивших авто. Немецкий «заряженный» седан версии Audi RS6 наделили новыми турбокомпрессорами BorgWarner, кастомной системой выхлопа. Авто получило 19-дюймовые колеса с подвеской KW V3 и покрышками Pirelli PZero.Доработанный Audi RS6 оснащают 4,2-литровым битурбированным мотором на 450 лошадиных сил. Авто за счёт данного мотора до первой «сотни» разгоняется за 4,5 сек. В интерьере наблюдаются люк на крыше, стереосистема, углеродные волокна на дверях, кожаные кресла. Бывший владелец седана затратил много сил, чтобы транспортное средство сохранило надлежащее состояние.