АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Встречи советских космонавтов с НЛО заставили ученых задуматься о существовании внеземной жизни
EUR 73.90 USD 63.12
Курс валют на 07.07.2018

15-летний седан Audi RS6 на онлайн-аукционе продали за 36 000 долларов

На один из интернет-аукционов выставили доработанный премиальный немецкий седан Audi RS6, который выпустили в 2003 году. Такого рода авто с молотка ушло за 36 тыс дол.

15-летний седан Audi RS6 на онлайн-аукционе продали за 36 000 долларов


Пробег этого Audi RS6 достигает 30 577 км. Над ним трудились конструкторы действующего тюнинг-ателье MTM. Продавец в объявлении указывает, что авто попало в руки инженеров MTM, значительно преобразивших авто. Немецкий «заряженный» седан версии Audi RS6 наделили новыми турбокомпрессорами BorgWarner, кастомной системой выхлопа. Авто получило 19-дюймовые колеса с подвеской KW V3 и покрышками Pirelli PZero.

Доработанный Audi RS6 оснащают 4,2-литровым битурбированным мотором на 450 лошадиных сил. Авто за счёт данного мотора до первой «сотни» разгоняется за 4,5 сек. В интерьере наблюдаются люк на крыше, стереосистема, углеродные волокна на дверях, кожаные кресла. Бывший владелец седана затратил много сил, чтобы транспортное средство сохранило надлежащее состояние.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Авто / Главные новости
Добавил: tantan61 Сегодня, 00:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Многопользовательскую игру Warframe перенесут на
15-летний седан Audi RS6 на онлайн-аукционе
Выпуск авто «КамАЗ» увеличился на 9%
Xiaomi представила новую разработку гаджета для
Жители Краснодара запечатлели на камеру полет
В Китайской инженерной академии раскрыли
Уфологи считают сюжет фильма ужасов “The Endless”
Прототипы скафандра и кресел для корабля
В Грузии задержали пастуха по подозрению в
Появились изображения смартфона Nokia X5
Археологи нашли древнегреческие арфу и лиру при
Бутылочная скала стала лидером в списке самых
В водах Азовского моря эксперты обнаружили
Ростех представил прочный ноутбук с процессором
Представлена юбилейная вариация кроссовера
Бри Ларсон сообщила о завершении съемок фильма
Ученые: Потеря детских воспоминаний до трех лет
Ученые нашли самый яркий квазар в ранней Вселенной
Расшифровка Библии и предсказания Нострадамуса
Lamborghini Aventador SVJ планирует побить
Американка вытащила на сушу акулу и была признана
Иностранные болельщики обвинили западные СМИ в
Алла Пугачева помогла племяннику Владу
Звезду из «Бригады» наказали за пистолет
Артем Дзюба в ближайшие дни может подписать
Мама певицы Риты Оры выглядит моложе дочери
Бывшего наставника «Барселоны» назначили главным
“Бункер 754” на полигоне Капустин Яр является
Исследование CRISPR воссоздало стадии превращения
Пожилой китаец спас выпавшего из окна ребенка,
Просмотреть все новости