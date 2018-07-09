Появились изображения смартфона Nokia X5

Благодаря продемонстрированным изображениям можно увидеть, что в целом новинка не будет сильно отличаться от Nokia X6 по внешнему виду. Единственным нововведением здесь стало изменение размеров выреза в верхней части экрана. Теперь эта область стала значительно шире. Остальные зоны корпуса только подчеркивают сходство Nokia X5 и Nokia X6.По неофициальным данным известно, что аппарат получит 5,9-дюймовый экран с разрешением HD+. Объем оперативной памяти должен быть на уровне 3-6 гигабайт, а модуль ПЗУ может получить 32-64 гигабайта свободного пространства. Что касается аккумулятора, то здесь Nokia X5 приписывают модуль с емкостью в 3 тысячи мАч. Вычислительную функцию будет выполнять процессор SoC MediaTek с восемью ядрами.