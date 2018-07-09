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Ольга Бузова призналась в любви хоккеисту Александру Овечкину и «зажгла» с ним на вечеринке в честь кубка Стэнли

Популярнейшая телеведущая скандально-известного реалити-шоу «Дом-2», а с недавнешнего времени еще и исполнительница Ольга Бузова в личном микроблоге сделала неожиданное признание.

Ни для кого не является секретом, что знаменитость буквально каждый день публикует у себя на страничке в социальной сети Инстаграм свежие фотографии и видеоролики. Публикации Ольги связаны не только с ее видеоклипами, новыми песнями или концертами, довольно часто Бузова демонстрирует преданным поклонникам свою повседневную жизнь, что не может не радовать фанатов певицы.

Ольга Бузова призналась в любви хоккеисту Александру Овечкину и «зажгла» с ним на вечеринке в честь кубка Стэнли

Несколько часов назад теледива обнародовала в личном инста-блоге свежую фотографию, на которой она запечатлена в компании известного российского хоккеиста Александра Овечкина и его супруги Анастасии, которая на сегодняшний день находиться в положении.

Из снимка можно понять, что Ольга Бузова «зажигает» в каком-то заведении. На фото поющая телеведущая запечатлена с Александром Овечкиным. Хоккеист поднял над собой и над головами своей супруги и певицы заслуженный кубок, тем временем Ольга пытается дотянуться к беременной Анастасии, чтобы поцеловать ее.

В комментариях к публикации Бузова признается, что очень сильно любит Александра Овечкина и его супругу Анастасию. Также Ольга добавляет, что гордится их семейством и их достижениями. В конце своего поста-признания исполнительница благодарит спортсмена и его жену за прекрасный вечер, который им удалось организовать.

Ольга Бузова призналась в любви хоккеисту Александру Овечкину и «зажгла» с ним на вечеринке в честь кубка Стэнли

Нужно сказать, что верные фанаты Бузовой тут же принялись один за другим комментировать свежий снимок Ольги. Кто-то принялся буквально засыпать комплиментами саму певицу, некоторые же наоборот выделили супружескую пару. Отметим, что за считанные часы свежее фото знаменитости набрало больше 315 тысячи лайков и огромнейшее количество комментариев.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:16
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