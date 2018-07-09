Поклонники раскритиковали любимый костюм Розы Сябитовой из-за ужасного фасона
Ведущая активно готовится к переменам в личной жизни и обновляет свой гардероб, решив показать поклонникам любимый костюм на фото в Instagram. Они раскритиковали наряд Розы Сябитовой из-за ужасного кроя, посоветовав отнести его в магазин.
Звезда считает, что в нем можно выходить куда угодно, но подписчики сразу заметили, что одежда выглядит больше своего размера, полностью скрывая фигуру стройной женщины невысокого роста. Многие люди были не в восторге от цвета и пошива костюма, сделавшего образ Розы Сябитовой квадратным.
Пользователи сетей сразу сравнили его с больничной пижамой и тюремной робой, после чего были удивлены такими вкусами знаменитости, которая всегда старалась подчеркнуть достоинства внешнего вида. Некоторые лица предположили, что главная сваха страны просто надела вещь для рекламы магазина.
Звезда считает, что в нем можно выходить куда угодно, но подписчики сразу заметили, что одежда выглядит больше своего размера, полностью скрывая фигуру стройной женщины невысокого роста. Многие люди были не в восторге от цвета и пошива костюма, сделавшего образ Розы Сябитовой квадратным.
Пользователи сетей сразу сравнили его с больничной пижамой и тюремной робой, после чего были удивлены такими вкусами знаменитости, которая всегда старалась подчеркнуть достоинства внешнего вида. Некоторые лица предположили, что главная сваха страны просто надела вещь для рекламы магазина.