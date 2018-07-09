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Поклонники раскритиковали любимый костюм Розы Сябитовой из-за ужасного фасона

Ведущая активно готовится к переменам в личной жизни и обновляет свой гардероб, решив показать поклонникам любимый костюм на фото в Instagram. Они раскритиковали наряд Розы Сябитовой из-за ужасного кроя, посоветовав отнести его в магазин.

Звезда считает, что в нем можно выходить куда угодно, но подписчики сразу заметили, что одежда выглядит больше своего размера, полностью скрывая фигуру стройной женщины невысокого роста. Многие люди были не в восторге от цвета и пошива костюма, сделавшего образ Розы Сябитовой квадратным.

Поклонники раскритиковали любимый костюм Розы Сябитовой из-за ужасного фасона


Пользователи сетей сразу сравнили его с больничной пижамой и тюремной робой, после чего были удивлены такими вкусами знаменитости, которая всегда старалась подчеркнуть достоинства внешнего вида. Некоторые лица предположили, что главная сваха страны просто надела вещь для рекламы магазина.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:15
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