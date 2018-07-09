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Рядом с “Зоной 51” исследователь заметил три ярких НЛО

Рядом с “Зоной 51” исследователь заметил три ярких НЛО. Он запечатлел их на камеру и опубликовал фото в сетях.

Мужчина отметил, что внеземные корабли были хорошо видны с высоты, когда он летел на самолете. Они зависли над пустыней Мохаве, показав людям, что гуманоиды решили выйти из своего укрытия. Пользователи стали активно обсуждать событие, а скептики упоминали о военных испытаниях, проводимых на базе.

Рядом с “Зоной 51” исследователь заметил три ярких НЛО


Вот только потом люди узнали, что эксперты перепутали Неваду с Калифорнией. Огромные НЛО в реальности оказались башнями солнечной станции, построенной на территории пустыни.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:00
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