Рядом с “Зоной 51” исследователь заметил три ярких НЛО

Мужчина отметил, что внеземные корабли были хорошо видны с высоты, когда он летел на самолете. Они зависли над пустыней Мохаве, показав людям, что гуманоиды решили выйти из своего укрытия. Пользователи стали активно обсуждать событие, а скептики упоминали о военных испытаниях, проводимых на базе.Вот только потом люди узнали, что эксперты перепутали Неваду с Калифорнией. Огромные НЛО в реальности оказались башнями солнечной станции, построенной на территории пустыни.