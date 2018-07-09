Ученые: Ходьба без физических нагрузок не продлевает человеческую жизнь

Для долголетия нужно сочетать ее с аэробными упражнениями и посещать спортзал, где можно заниматься со штангой или гантелями. Также люди должны подбирать для себя приемлемые нагрузки, чтобы не нанести вред организму.Пожилые лица чаще молодых коллег получают травмы и различные переломы из-за хрупкости костей. Потому такие виды нагрузок помогут им держать себя в тонусе и улучшить самочувствие. Ели вести активный образ жизни, можно замедлить процессы старения и дольше ощущать молодость в душе.