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Итальянский исследователь из Рима запечатлел на камеру два необычных НЛО

В сетях появилось видео, опубликованное итальянским исследователем из Рима. Он запечатлел на камеру два необычных НЛО, напугавших человека своими формами.

Итальянский исследователь из Рима запечатлел на камеру два необычных НЛО


Тогда свидетель события находился на борту самолета и мог наблюдать за объектами, внезапно возникшими в ночном небе. Он много путешествует по разным странам мира, чтобы зафиксировать внеземные корабли пришельцев, но эти НЛО внешне напоминали призраков.



Они носились на большой скорости, излучая сильное свечение, после чего внезапно исчезали перед глазами пораженного итальянца, чтобы появиться в разных частях города. Пользователи сетей позитивно оценили сюжет, не сомневаясь, что гуманоиды решили поближе познакомиться со столицей страны.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:00
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