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Google Play велючил в свой состав самое главное новшество последних 10-ти лет

Операционная система Android уже 10 лет служит своим пользователям. Все годы обходились не без проблем, решение которых удавалось обходить разработчику. Очередное сообщение от компании Google указывает - внедрено самое главное новшество за время существования ОС. Связано оно с функциями встроенного магазина Google Play. И это лучшая модернизация за последние 10 лет.

Как известно, в последнее время работа американской корпорации направлена в основном на новую схему рекомендаций для деятельности магазина Google Play. В настоящее время за возможность выбора продукта несет ответственность искусственный интеллект, которым определяются вкусы и предпочтения пользователей. Тест возможностей новой системы провели в начале 2018 года, только это был закрытый режим. Причем ИИ ведет учет возраста, половых признаков, страны проживая и много другого.
Google Play велючил в свой состав самое главное новшество последних 10-ти лет


Итоговые результаты показали, что теперь работа будет построена на персональном подборе контента. В скором будущем, «поисковым гигантом» проведется внедрение ИИ во се ячейки Google Play. Все указывает на то, что магазин ПО, предназначенный для оснащения гаджетов и работающий на Android, включил в себя важнейшие новшества за 10 лет существования. Причем такая идея ранее могла казаться чем-то из области нереального.
 
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 14:00
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