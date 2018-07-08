Google Play велючил в свой состав самое главное новшество последних 10-ти лет

Как известно, в последнее время работа американской корпорации направлена в основном на новую схему рекомендаций для деятельности магазина Google Play. В настоящее время за возможность выбора продукта несет ответственность искусственный интеллект, которым определяются вкусы и предпочтения пользователей. Тест возможностей новой системы провели в начале 2018 года, только это был закрытый режим. Причем ИИ ведет учет возраста, половых признаков, страны проживая и много другого.Итоговые результаты показали, что теперь работа будет построена на персональном подборе контента. В скором будущем, «поисковым гигантом» проведется внедрение ИИ во се ячейки Google Play. Все указывает на то, что магазин ПО, предназначенный для оснащения гаджетов и работающий на Android, включил в себя важнейшие новшества за 10 лет существования. Причем такая идея ранее могла казаться чем-то из области нереального.