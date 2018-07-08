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Пользователи интернета поддержали сборную России даже после поражения от Хорватии

Российские пользователи сети отметили прекрасную игру своей национальной команды по футболу, когда игроки боролись до конца, а все шутки о недееспособной команде России стали вмиг устаревшими и неактуальными. Подборку высказываний представляет РИА Новости.

Пользователи интернета поддержали сборную России даже после поражения от Хорватии


Несмотря на проигрыш сборной России в матче против хорватов, пользователи сети пишут восторженные комментарии относительно игры национальной дружины, считая, что игроки отчаянно боролись, доведя матч до серии пенальти. Один из пользователей сети с ником "Трэвия" считает, что команда на турнире показала сплоченность и мастерство.

Остальные комментарии относительно прошедшего матча также носят исключительно восторженный характер, когда российскими футболистами гордятся, особенных похвал заслужил вратарь сборной РФ Игорь Акинфеев. Пользователи Twitter подчеркнули, что впервые за долгое время и футболисты, и болельщики рыдали после поражения вместе.
 
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Спорт
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 13:40
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