Пользователи интернета поддержали сборную России даже после поражения от Хорватии

Несмотря на проигрыш сборной России в матче против хорватов, пользователи сети пишут восторженные комментарии относительно игры национальной дружины, считая, что игроки отчаянно боролись, доведя матч до серии пенальти. Один из пользователей сети с ником "Трэвия" считает, что команда на турнире показала сплоченность и мастерство.Остальные комментарии относительно прошедшего матча также носят исключительно восторженный характер, когда российскими футболистами гордятся, особенных похвал заслужил вратарь сборной РФ Игорь Акинфеев. Пользователи Twitter подчеркнули, что впервые за долгое время и футболисты, и болельщики рыдали после поражения вместе.