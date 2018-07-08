АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
“Дело Фалкон-Лейк”: Следы на теле мужчины после контакта с НЛО доказали реальность существования пришельцев
EUR 73.90 USD 63.12
Курс валют на 07.07.2018

Станислав Черчесов о поражении от Хорватии: "Это футбол"

Наставник российской футбольной дружины Станислав Черчесов рассказал о своем впечатлении от матча с Хорватией, где российская команда проиграла только в серии пенальти. По мнению специалиста, Россия не должна была пропускать мячи в основное время, но таков футбол, приводит слова тренера "Вечерняя Москва".

Станислав Черчесов о поражении от Хорватии: "Это футбол"


Черчесов жалеет о проигрыше, поскольку команда России, по мнению ее наставника, вполне заслужила выход в 1/2 финала. В Хорватии были хорошие игроки и сама команда вполне хорошая, подчеркивает Черчесов. Сборная России сыграла, как планировала, но мячи в основное время пропускать не должны были, хотя игра футбол - непредсказуемая.

Тренер благодарен поддержке болельщиков, которые позволили пройти сборной так далеко. Выход команды с турнира Черчесов назвал "демобилизацией". Впрочем, "боевой состав" готов был служить Родине вплоть до 15 июля. Черчесов не смог однозначно ответить на вопрос, останется ли он на своем посту.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Спорт
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 12:45
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
НАТО: Все полуфиналисты ЧМ-2018 - члены альянса
Жительница Челябинска встретила в подъезде фантом
Станислав Черчесов о поражении от Хорватии: "Это
Туристы запечатлели на камеру смерть в черном
Житель Тамбова запечатлел на камеру лицо
Наташа Королева к своему 45-летию "обновила" зубы
Канадец стал свидетелем охоты дикой лисы на дереве
В КНР три любовницы устроили неприятный сюрприз
Злобные существа из иного мира убивают собак на
Виктор Рыбин обвинил Ларису Долину в воровстве
Пришельцы разрушили самый огромный американский
Ученые: Ковчег Ноя находится на границе Чечни и
Ученые: В Египте найдена древняя мумия с головой
Актриса Любовь Толкалина искупалась в реке
Ученые: Дети с синдромом Дауна могут быть
Басков опубликовал фотографию с Пугачевой
Эволюция может быть мифом из-за временного
Поклонники раскритиковали новый полупрозрачный
Анфиса Чехова опубликовала в Instagram снимки с
“Дело Фалкон-Лейк”: Следы на теле мужчины после
НЛО стали чаще совершать визиты в разные
«Я согласна!»: Ольга Бузова готова выйти за
В секретном файле ФБР указано, что Никола Тесла
Ученые сняли на видео рыбу-призрак, обитающую в
Адресная строка браузера получила функции
ЧМ-2018: Россия уступает Хорватии в серии
Российские ученые придумали способ передачи
Ассистент «Яндекса» Алиса может показать
Ученые открыли микробов выдерживающих суровые
Ученые во второй раз превратят свет в материю по
Просмотреть все новости