Станислав Черчесов о поражении от Хорватии: "Это футбол"

Черчесов жалеет о проигрыше, поскольку команда России, по мнению ее наставника, вполне заслужила выход в 1/2 финала. В Хорватии были хорошие игроки и сама команда вполне хорошая, подчеркивает Черчесов. Сборная России сыграла, как планировала, но мячи в основное время пропускать не должны были, хотя игра футбол - непредсказуемая.Тренер благодарен поддержке болельщиков, которые позволили пройти сборной так далеко. Выход команды с турнира Черчесов назвал "демобилизацией". Впрочем, "боевой состав" готов был служить Родине вплоть до 15 июля. Черчесов не смог однозначно ответить на вопрос, останется ли он на своем посту.