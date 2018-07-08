Ассистент «Яндекса» Алиса может показать популярные кричалки болельщиков ЧМ-2018

На очередном этапе модернизации, разработчики наделили функции голосового ассистента расширением, предназначенным для Чемпионата мира по футболу. В результате, Алиса успешно выучила кричалки фанатов футбола. Если Алисе сделать запрос, какие кричалки она знает, в ответ появится отдельное окно, которое и отобразит набор популярных кричалок болельщиков. Так же, из появившейся информации можно будет узнать о текущем положении Чемпионата, состоянии команд-участниц, календаре игр и многом другом. Конечно, больше предоставляется информации, о состоянии российской сборной.Разработки виртуальных помощников появились еще в прошлом веке, 90-х годах. Они давали всевозможные советы, находясь в составе компьютерных программах. На следующем этапе развития, голосовых ассистентов внедрили в мобильные устройства, в настоящее время их можно встретить даже в устройствах автомобилей.