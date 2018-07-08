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Ученые открыли микробов выдерживающих суровые условия «соленых ручьев» Марса

Учеными США обнаружены в Канаде микробы, которые способных существовать в условиях «соленых ручьев» Марса. Как отметили эксперты, микроорганизмы ведут свою жизнедеятельность в охлажденных до сверхнизких температур условиях, обладающих токсичностью и крепостью «рассолов».

Учеными были проведены эксперименты, результаты которых показали, что особенности некоторых бактерий позволяют им жить в условиях токсичных перхлоратных сред, свойства которых приближены к состоянию грунта Марса. Данные условия не мешают микроорганизмам даже размножаться в подобном микроклимате. Недавно обнаруженные учеными бактерии, могут выживать в почве, насыщенной концентрацией составов вредных веществ, причем превышающих в 10 раз содержащейся на Красной планете.
Ученые открыли микробов выдерживающих суровые условия «соленых ручьев» Марса


Как рассказали ученые, обнаруженные бактерии оказались представителями микробов вида Planococcus halocryophilus, которые существуют на территории Канады, в условиях вечной мерзлоты. Причем лучшая среда обитания для них – низкие температуры, близкие по показателям марсианским. В данном случае свойства вечной мерзлоты напоминают ручьи Красной планеты, по причине наличия в своем составе солей и других элементов.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 07:00
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