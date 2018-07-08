Плавучий город с самоуправлением, сотней домов и криптовалютой может появиться в 2022 году

В мае нынешнего года начались активные переговоры с правительством Французской Полинезии, которое может помочь в реализации амбициозного проекта. Согласно предварительной смете на создание нескольких остров, которые затем будут объединены между собой, необходимо потратить 60 миллионов долларов.Плавучий город расположится в километре от береговой линии, поэтому на остров люди смогут добираться на паромах. Дома будут оборудованы ветряными турбинами и солнечными панелями — они обеспечат необходимое количество возобновляемой энергии всему городу.Проектировщики планируют засадить остров растениями, а также фруктовыми и овощными садами. Кроме того, жители острова смогут добывать морепродукты. В совокупности это позволит существовать городу в автономном режиме.Помимо политики самоуправления горожане получат свою криптовалюту под названием «Vayron». Предварительные продажи Vayron уже начались и продолжатся до 14 июля.