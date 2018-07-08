АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Выгозеро стало космодромом для НЛО и хранит на своем дне корабль пришельцев
EUR 73.90 USD 63.12
Курс валют на 07.07.2018

Плавучий город с самоуправлением, сотней домов и криптовалютой может появиться в 2022 году

Один из основателей платежной системы PayPal собирается построить в плавучем городе 300 домов и создать в нем собственное управление. По задумке Питера Тиля, учредившего организацию «Seasteading Institute», плавучий город к 2022 году станет полностью самообеспечиваемым и автономным объектом.

В мае нынешнего года начались активные переговоры с правительством Французской Полинезии, которое может помочь в реализации амбициозного проекта. Согласно предварительной смете на создание нескольких остров, которые затем будут объединены между собой, необходимо потратить 60 миллионов долларов.

Плавучий город с самоуправлением, сотней домов и криптовалютой может появиться в 2022 году


Плавучий город расположится в километре от береговой линии, поэтому на остров люди смогут добираться на паромах. Дома будут оборудованы ветряными турбинами и солнечными панелями — они обеспечат необходимое количество возобновляемой энергии всему городу.

Проектировщики планируют засадить остров растениями, а также фруктовыми и овощными садами. Кроме того, жители острова смогут добывать морепродукты. В совокупности это позволит существовать городу в автономном режиме.

Помимо политики самоуправления горожане получат свою криптовалюту под названием «Vayron». Предварительные продажи Vayron уже начались и продолжатся до 14 июля.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии / Наука
Добавил: Tatiana Сегодня, 03:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Плавучий город с самоуправлением, сотней домов и
Hyundai этой осенью представит новый бюджетный
В Ботсване обнаружен фрагмент 2-метрового
Над Далласом запечатлели многочисленные хаотичные
Испанский филиал Airbus завершил сборку телескопа
Bugatti выпустит гиперкар Chiron Divo стоимостью
Экран смарт-ручки от LG может сворачиваться
Состоялась официальная презентация Oppo A5
Возрождённое купе версии BMW 8-Series встало на
Политолог: Запад поверг Тунис в хаос
Социологи: После 40 и старше шопинг перестает
Появилась информация о стоимости и дате выхода
Компания Huawei представила планшеты MediaPad M5
Российский авторынок увеличися на 18% за первое
Археологи нашли в Шотландии древнюю доску шахмат
Ученые выяснили, что самый полезный овощ –
Звезда «Сумерек» Эшли Грин вышла замуж
Virgin Galactic откроет космопорт в Италии
В Болгарии создали 5220-сильный электрогиперкар
Дженнифер Лопес «засветила» обручальное кольцо
Названа дата выхода мощной версии смартфона
Ученые создали «умный» пластырь для лечения
Составлен список фраз, которые нельзя говорить
В Москве в такси ограбили жителя Великобритании
Дарья Друзяк вылила кофе на голову новичку Ивану
В Таджикистане женщина втыкала иголки в сына,
Уфологи: Военные США захватили корабль пришельцев
Ким Кардашьян и Канье Уэст удивили поклонников
Полицейские из Австралии пересядут на версию Kia
Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке
Просмотреть все новости