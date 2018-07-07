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Volkswagen отзывает в РФ более тысячи кроссоверов Teramont

Немецкая марка Volkswagen для РФ готовит масштабную сервисную кампанию, которая затронет версии Volkswagen Teramont. Производитель всего отзывает 1 174 кроссовера.

Volkswagen отзывает в РФ более тысячи кроссоверов Teramont


Данное мероприятие касается авто, проданных в России в текущем году. Росстандарт отмечает, что сервисная кампания Volkswagen на территории РФ проводится вследствие неудовлетворительного описания в бортовой документации установки детских кресел. В случае некорректной установки в среднем ряду детского кресла, возможно перекрытие специальных ремней безопасности соседних сидений, а также их повреждение. Владельцы отзывных версий Volkswagen Teramont в РФ в ближайшее время будут извещены касательно необходимости участия в специальной сервисной кампании.

Авто подвергнут проверке на предмет неисправности. В случае выявления дефекта его устранят бесплатно. В марте этого года в России провели ещё одну сервисную кампанию Volkswagen. Немцы отозвали 110 единиц дизельных моделей Sharan, Touran, Golf, Passat, проданных в 2011 году. Как стало известно в данных авто могло произойти возгорание.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 17:30
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