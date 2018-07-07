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Туроператор «Аврора-БГ» приостановил свою работу

Туроператор «Аврора-БГ» из Петербурга приостанавливает свою работу.

Туроператор «Аврора-БГ» приостановил свою работу


«Аврора БГ» Петербургский туроператор приостанавливает свою работу. Данная информация появилась в сообщении фирмы. Предупредив клиентов «Аврора» выполнит свои обязательства перед клиентами по договорам о продаже туристических услуг. Как сообщает АТОР, представители «Авроры» обещают перевести туристов находящихся за пределами страны, как закончится тур. По словам ассоциации, на теперешний момент в Болгарии находятся около 40 туристов и 25 в Черногории.

Еще в последних числах июня фирма успела отменить Чартерные программы. Ответственность «Авроры БГ» застрахована на 10 млн. рублей в страховых фирмах «Якорь», а также «Инкор». Данный документ имеет силу до 13 июля этого года. Ранее еще один туристический оператор "Матрешки тур" заявил о временном прекращении деятельности.

Стоит отметить, что изначально компанией заведовал один и тот же владелец.
 
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Добавил: Елена Юрьева Сегодня, 14:30
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