Туроператор «Аврора-БГ» приостановил свою работу

«Аврора БГ» Петербургский туроператор приостанавливает свою работу. Данная информация появилась в сообщении фирмы. Предупредив клиентов «Аврора» выполнит свои обязательства перед клиентами по договорам о продаже туристических услуг. Как сообщает АТОР, представители «Авроры» обещают перевести туристов находящихся за пределами страны, как закончится тур. По словам ассоциации, на теперешний момент в Болгарии находятся около 40 туристов и 25 в Черногории.Еще в последних числах июня фирма успела отменить Чартерные программы. Ответственность «Авроры БГ» застрахована на 10 млн. рублей в страховых фирмах «Якорь», а также «Инкор». Данный документ имеет силу до 13 июля этого года. Ранее еще один туристический оператор "Матрешки тур" заявил о временном прекращении деятельности.Стоит отметить, что изначально компанией заведовал один и тот же владелец.