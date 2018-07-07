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В открытом космосе земные бактерии превращаются в агрессивных мутантов - исследование

Эксперимент на МКС показал, что бактерии, выжившие в открытом космосе, стали более выносливые и менее восприимчивы к крайне неблагоприятным условиям.

В открытом космосе земные бактерии превращаются в агрессивных мутантов - исследование


В целях эксперимента на обшивку Международной космической станции прикреплялись специальные капсулы с земными бактериями. В течение нескольких месяцев микроорганизмы с Земли находились в крайне неблагоприятных условиях открытого космоса: отсутствие кислорода, внезапные перепады температур и ультрафиолетовое облучение.

В результате эксперимента оказалось, что выжившие микроорганизмы мутировали, стали более выносливые и сильные. Их исследование проводилось на Земле, так как каждые полгода мутировавшие в открытом космосе бактерии отправлялись в специальные лаборатории с целью их дальнейшего изучения.

Результаты исследований в земных лабораториях показали, что бактерии типа Bacillus subtilis после длительного нахождения в открытом космосе стали невосприимчивы к любым видам антибиотиков.
 
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Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 08:15
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