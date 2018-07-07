В открытом космосе земные бактерии превращаются в агрессивных мутантов - исследование

В целях эксперимента на обшивку Международной космической станции прикреплялись специальные капсулы с земными бактериями. В течение нескольких месяцев микроорганизмы с Земли находились в крайне неблагоприятных условиях открытого космоса: отсутствие кислорода, внезапные перепады температур и ультрафиолетовое облучение.В результате эксперимента оказалось, что выжившие микроорганизмы мутировали, стали более выносливые и сильные. Их исследование проводилось на Земле, так как каждые полгода мутировавшие в открытом космосе бактерии отправлялись в специальные лаборатории с целью их дальнейшего изучения.Результаты исследований в земных лабораториях показали, что бактерии типа Bacillus subtilis после длительного нахождения в открытом космосе стали невосприимчивы к любым видам антибиотиков.