Очередной «путешественник во времени» показал на видео город 2120 года

По словам «гостя из будущего» он прибыл из далёкого 2120 года, привезя землянам информацию про современные технологии своего века. Из видео, которое было продемонстрировано молодым человеком, можно увидеть футуристический город, над которым проносятся летающие машины. Пользователями глобальной Сети отмечается, что «путешественник во времени» на самом деле может оказаться мошенником, вследствие того, что представленные им материалы очень похожи на кадры из киноленты о будущем.В свою очередь мужчина представился Ноем. Он рассказал, что будущее на самом деле находится в опасности. Вследствие этого он был отправлен в прошлое, чтобы предупредить об этом человечество. Гость из будущего отмечает, что конца света следует ожидать людям в любой момент.