Телеведущая Натали Неведрова раскрыла секрет здорового питания

После очередных съёмок Натали Неведрова решила заставить себя очиститься от «грязи». Телеведущая решила придерживаться здорового питания, исключив их пищи молочные продукты и сахар. Каково же было удивление телеведущей, когда она узнала о том, что в детском саду в борще содержится сахар. Также этот продукт содержится и в других продуктах неожиданных продуктах, в частности, в сосисках.В результате Натали Неведрова решила переосмыслить весь процесс закупок. Теперь она прогуливается сразу по нескольким супермаркетам, где ищет продукты без содержания сахара. К тому же дочь телеведущей не переносит молочные продукты, в связи с этим от них отказалась вся семья. Поэтому молодая мама ищет замену молочным продуктам с полезным составом.