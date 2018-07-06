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Телеведущая Натали Неведрова раскрыла секрет здорового питания

Телеведущая Натали Неведрова увлеклась здоровым питанием, отказавшись от некоторых продуктов. К большому удивлению телеведущей многие запретные для неё микроэлементы содержатся в тех блюдах, в которых она не ожидала.

Телеведущая Натали Неведрова раскрыла секрет здорового питания


После очередных съёмок Натали Неведрова решила заставить себя очиститься от «грязи». Телеведущая решила придерживаться здорового питания, исключив их пищи молочные продукты и сахар. Каково же было удивление телеведущей, когда она узнала о том, что в детском саду в борще содержится сахар. Также этот продукт содержится и в других продуктах неожиданных продуктах, в частности, в сосисках.

В результате Натали Неведрова решила переосмыслить весь процесс закупок. Теперь она прогуливается сразу по нескольким супермаркетам, где ищет продукты без содержания сахара. К тому же дочь телеведущей не переносит молочные продукты, в связи с этим от них отказалась вся семья. Поэтому молодая мама ищет замену молочным продуктам с полезным составом.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 19:15
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