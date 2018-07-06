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OFD.RU проинформировал о начале работы службы поддержки в мессенджерах

Как пишет пресс-служба одного из крупнейших российских операторов фискальных данных OFD.RU, он успешно наладил работу сервисной поддержки клиентов и партнеров в Viber и Telegram. Теперь через эти популярные мессенджеры можно оперативно выйти на связь со специалистами оператора.

По словам директора OFD.ru Антона Румянцева, оператор не только занимается постоянным совершенствованием основного продукта, но и нацелен на развитие сервисной поддержки. Это входит в интересы клиентов и партнеров OFD.ru, которые с помощью наличия такого аккаунта могут рассчитывать на определенные преимущества. В их число входят: экономия времени, сохранение всей информации в логах, а также доступ к аккаунту через интернет с минимальной скоростью.
OFD.RU проинформировал о начале работы службы поддержки в мессенджерах

По оценкам аналитического агентства Mediascope, ежедневно Viber и Telegram активно используют свыше 12 млн. россиян. Эти мессенджеры гарантируют комфортный обмен текстовыми сообщениями, голосовым, фото- или видеоконтентом. Помимо этого OFD.ru обеспечил возможность для своих клиентов и партнеров прикреплять к сообщениям скриншот или фото для ускорения решения вопроса специалистами службы поддержки.

Аккаунт сервисной поддержки OFD.RU в Viber и чат-бот в Telegram доступны в поиске этих мессенджеров по запросу OFD.RU_Support. Можно также перейти по прямым ссылкам https://t.me/OFDru_bot или https://viber.com/ofdru_support.
 
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Добавил: Роман Сегодня, 14:06
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