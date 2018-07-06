У Насти Задорожной завертелся новый роман

Публикация от Настя Задорожная (@stasya_ru) 25 Июн 2018 в 3:59 PDT

Анастасия Задорожная успевает совмещать работу актрисы, телеведущей и певицы. На сцену впервые девушка вышла в составе детского коллектива «Непоседы». Затем она снималась в клипах Влада Топалова и Сергея Лазарева, с которыми Настя вместе сотрудничала в «Непоседах».В настоящее время у Анастасии Задорожной пока нет мужа и детей, но это всё ещё впереди. Возможно, совсем скоро, в реальной жизни девушка предстанет в платье невесты. Недавно Анастасия в Instagram опубликовала фотографию, на которой она целует своего нового избранника Никиту Спиридонова, сыгравшего вместе с ней в сериале «Клуб». Молодой человек служит в театре «Сфера», похоже между Настей и Никитой завертелся роман.