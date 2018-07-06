АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Повелительница змей: Ученые до сих пор не могут понять феномен общавшейся с самыми опасными особями 15-летней девочки
EUR 73.96 USD 63.26
Курс валют на 06.07.2018

У Насти Задорожной завертелся новый роман

Актриса Анастасия Задорожная раскрыла тайну о своей личной жизни. Девушка поделилась с поклонниками фотографией, где она запечатлена со своим новым возлюбленным.

У Насти Задорожной завертелся новый роман


Анастасия Задорожная успевает совмещать работу актрисы, телеведущей и певицы. На сцену впервые девушка вышла в составе детского коллектива «Непоседы». Затем она снималась в клипах Влада Топалова и Сергея Лазарева, с которыми Настя вместе сотрудничала в «Непоседах».

В настоящее время у Анастасии Задорожной пока нет мужа и детей, но это всё ещё впереди. Возможно, совсем скоро, в реальной жизни девушка предстанет в платье невесты. Недавно Анастасия в Instagram опубликовала фотографию, на которой она целует своего нового избранника Никиту Спиридонова, сыгравшего вместе с ней в сериале «Клуб». Молодой человек служит в театре «Сфера», похоже между Настей и Никитой завертелся роман.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 15:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Британии чайки-алкоголики напугали местных
Ученые узнали про настоящую историю сибирских
В Московском Кредитном банке РФ банковские карты
В Сети появились шпионские снимки Audi A6 Allroad
Автобренд Mercedes-Benz анонсировал электрический
Сын Антона Гусева и Евгении Феофилактовой
В каких случаях беременным безопасно летать
Внедорожник версии Jeep Wrangler получит два
Mercedes-Benz показан салон нового GLE
У Насти Задорожной завертелся новый роман
На Камчатке произошло второе за несколько часов
«Съесть столько на завтрак может не каждый!»:
«Умная футболка» проконтролирует и вовремя
В Германии ученые придумали, как добывать газ из
Зрители «Дома-2» уверены, что Ирину Пинчук
Саша Черно переживает, что скоро сойдет с ума
Спасатели озвучили новую угрозу для спасения
OFD.RU проинформировал о начале работы службы
В центре Москвы обокрали певца Сергея Пенкина
Лицо Ольги Бузовой сравнили с манекеном
В тайской пещере погиб дайвер из морских котиков
Удивительный треугольник замечен в небе над
Экс-участница «Дома-2» Александра Харитонова
Переработки повышают риск женщин заболеть диабетом
«Бикини-перевертыши» стали главным трендом этого
Победительница шоу «Холостяк» Дарья Клюкина
Экс-участнице «Дом-2» угрожают в связи со смертью
Муж Ксении Бородиной считает, что «кавказцы тоже
Хейтеры уверены, что Ольга Бузова «подсела» на
Европарламент перенес рассмотрение законопроекта
Просмотреть все новости